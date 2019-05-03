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Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

Nizip ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen kamyonetteki, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

Metin Koyuncu idaresindeki 01 VBN 92 plakalı kamyonet, Gaziantep-Nizip otoyolunun 33. kilometresinde lastiğinin patlaması kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile kamyonetin kasasında bulunan çoğu kadın 21 kişi yaralandı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip trafik kazası

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