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Gaziantep'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde istihbarat ve özel harekat şube müdürlüklerinin katılımıyla PKK/KCK/YPG'ye yönelik Düztepe ve Güzelvadi Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 6 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

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Gaziantep KCK operasyon PKK TEM Terör örgütü

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