HABER

Gaziantep'te TIR'lar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te önündeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Bahadır Hazar(55) yaşamını yitirdi, diğer sürücü ise yaralandı.

Gaziantep'te TIR'lar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'te önündeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Bahadır Hazar(55) yaşamını yitirdi, diğer sürücü ise yaralandı.
Kaza gece yarısı Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa yönünde giden Bahadır Hazar'ın kullandığı 10 SP 444 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Enver Arık'ın (39) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Hazar, çarpmanın şiddeti ile ön tarafı hurdaya dönen TIR'da sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bahadır Hazar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Başından yaralanan Enver Arık ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bahadır Hazar'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te TIR'lar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi! 'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!
4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Sürücü ve hamile olan eşi hayatlarının şokunu yaşadıSürücü ve hamile olan eşi hayatlarının şokunu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.