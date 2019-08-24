HABER

Gaziantep'te tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 kadının bir iş yerinden tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapması güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 kadının bir mağazadan tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir mağazaya gelen 2 kadın yaptıkları alışverişe karşılık 200 lira verip para üstünü aldı. Bir süre sonra aldıkları ürünü iade etmek isteyen kadınlardan biri, paranın 100 lirasını elindeki cüzdanın altına saklayarak 100 lira eksik verildiğini söyledi.

Kadınların dolandırıcı olduğunu anlayan iş yeri sahibinin olayı polise bildireceğini söylemesi üzerine kadınlar parayı da bırakarak mağazadan uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yakalanan L.G. ve F.D, emniyete götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.G. ve F.D, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kadının tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapması mağazadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı
Oğlunun dönmesini isteyen annenin HDP'deki eylemi 3'üncü günde (2)Oğlunun dönmesini isteyen annenin HDP'deki eylemi 3'üncü günde (2)
Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralıEvini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık gözaltı Nizip tınrakçılık

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

Genç kadın ahırda ölü bulundu!

Sınırda askeri helikopter hareketliliği! Kime ait olduğu tespit edilemedi

Kime ait olduğu bilinmeyen helikopterler sınırda uçtu

MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında ağır yaralandı

MHP'li başkan ağır yaralandı

Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı polisler var

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.