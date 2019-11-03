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Gaziantep’te trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:24 | Son Güncelleme

Gaziantep’te trafik kazası: 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Uçar'ın (19) kullandığı 27 SS 418 plakalı motosiklet, İslahiye-Hassa kara yolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Aktan'a (50) çarptı.

Kazada Uçar ve Aktan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa Savcı (20) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Aktan, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
3 yaralı islahiye motosiklet kazası

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