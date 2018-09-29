Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Hüsnü Kankılıç (59) yönetimindeki 79 DL 330 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı çevre yolu Hastane Kavşağı'nda Mahmut Yavuz (22) idaresindeki 06 FM 0349 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Kankılıç ile eşi Zeynep Kankılıç (58), Mahmut ve Muhammet Yıldız, yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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