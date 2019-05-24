Gaziantep’te tramvay yolunda dehşet

Gaziantep’te sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği bir otomobil başka bir otomobile arkadan çarparak, tramvay yoluna girdi. Kazada yola savrulan 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde Gaziantep Üniversitesinden Karataş Mahallesi’ne giden yolda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette giden bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, tramvay yoluna düştü. Lüks araçta bulunan 2 kişi yola savrulurken, kaza esnasında yoldan tramvay geçmemesi ise daha büyük bir faciayı önledi.

Yaşanan feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve diğer araçların sürücüsü ise büyük panik yaşadı. Bir anda kaza yapan araçların ve yaralıların etrafını saran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

