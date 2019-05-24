HABER

Gaziantep’te tramvay yolunda dehşet

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği bir otomobil başka bir otomobile arkadan çarparak, tramvay yoluna girdi.

Gaziantep’te sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği bir otomobil başka bir otomobile arkadan çarparak, tramvay yoluna girdi. Kazada yola savrulan 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde Gaziantep Üniversitesinden Karataş Mahallesi’ne giden yolda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette giden bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, tramvay yoluna düştü. Lüks araçta bulunan 2 kişi yola savrulurken, kaza esnasında yoldan tramvay geçmemesi ise daha büyük bir faciayı önledi.
Yaşanan feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve diğer araçların sürücüsü ise büyük panik yaşadı. Bir anda kaza yapan araçların ve yaralıların etrafını saran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Hava değişimine gelen askerin cesedi bulunduHava değişimine gelen askerin cesedi bulundu
'160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler''160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.