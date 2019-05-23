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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Mithatpaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Evi takibe alan polis, ev sahibi M.K. ile E.G. ve A.A.'yı uyuşturucu pazarlığı yaptıkları sırada düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli şeffaf poşet, 8,20 gram eroin, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 445 lira para ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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