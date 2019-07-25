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Gaziantep'teki fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 07:56 | Son Güncelleme

Plastik fabrikasının geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 10 saatlik çalışması sonucu söndürüldü - Soğutma çalışmaları devam ediyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasının geri dönüşüm deposunda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.

Alevler, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

İki katlı fabrikanın çökme riskine nedeniyle ekipler, güvenli mesafeden çalışma yürütüyor.

Fabrikada jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bekletiliyor.

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fabrika yangını Gaziantep Organize Plastik yangın

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