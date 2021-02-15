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  4. Gaziantep’teki operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin işlemleri sürüyor

Gaziantep’teki operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin işlemleri sürüyor

15.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Gaziantep merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 11’i adliyeye çıkarılırken, 18’nin işlemleri sürüyor.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli 6 ilde operasyon düzenlenmiş, operasyonda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Ethem Ünal ve avukatların da yer aldığı 29 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınanlardan S:K., A.T., İ.D., M.Ş.,İ.D.’ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken, gözaltındaki avukatlardan B.Ö.

Gaziantep merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 11’i adliyeye çıkarılırken, 18’nin işlemleri sürüyor.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli 6 ilde operasyon düzenlenmiş, operasyonda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Ethem Ünal ve avukatların da yer aldığı 29 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan S:K., A.T., İ.D., M.Ş.,İ.D.’ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken, gözaltındaki avukatlardan B.Ö. ve A.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gaziantep Adliyesine sevk edildi. 2 avukat, çıkarıldığı mahkemece il dışına çıkmama şartıyla serbest bırakılırken, gözaltında bulunan HDP il Başkanı Ethem Ünal ile M.D., B.Ş., H.İ., A.Y., R.D., S.A., E.K, O.G, P.A., M.Y., M.B., O.Ö., O.B., H.T., A.A., A.S. ve M.S. isimli şahısların ise emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şahıslara ve serbest bırakılanlara KHK ile kapatılmadan önce yönetici oldukları derneklerin faaliyetlerinin sorulduğu belirtildi.

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