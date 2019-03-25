Gaziantep'ten dünyanın dört bir yanına sesleniyorlar

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Suriyeli gazeteci Lina Shawwaf tarafından 2013'te Paris'te kurulmasından bir yıl sonra Gaziantep'te yayın hayatına başlayan "Rozana FM", ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli gazeteci ve radyocuları tek çatı altında toplayıp, dünyanın dört bir yanındaki soydaşları için çeşitli yayınlar yapmalarına imkan sunuyor.

Gaziantep ve Paris'te stüdyosu bulunan, Türkiye'de 2,5 milyon, dünya genelinde 7 milyon 700 bin dinleyiciye ulaşan radyoyla, Suriyelilerin birlikte yaşadıkları toplumlara entegrasyonunun sağlanması hedefleniyor.

Radyonun kurucusu Lina Shawwaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Şamlı olduğunu, 26 yıldır televizyon, yazılı basın ve radyo olmak üzere medya sektöründe görev aldığını söyledi.

Suriye'de kurduğu "Arabesk" adlı radyo kanalının, ülkenin en çok tanınan ve dinlenen istasyonlarından biri haline geldiğini anlatan Shawwaf, "2011'de Suriye devrimi başlayınca ülkeden çıkmak zorunda kaldım. Çünkü rejim, basın ve medya mensuplarına baskı yapmaya başlamıştı. Ben ve benim gibi birçok gazeteci ülkeden kaçmak zorunda kaldı." dedi.