GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te 1949 yılında küçük bir atölyede araç yedek parçaları ve fren sistemleri üreterek işe başlayan MİTAŞ Makine, bugün Türk savunma sanayisi için silah parçaları üreten bir fabrikaya dönüştü.

KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki 4 bin 200 metrekarelik fabrikada, savunma sanayisinin gururu Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın bazı parçaları ile kasaturası, roket kuyruk kanatları, lav silahı gövde ve başlığı gibi pek çok silah için malzeme üretiliyor.

MİTAŞ Makine yöneticisi İbrahim Uncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının 1949 yılında dedesi İhsan Uncu tarafından kurulduğunu ve o dönem daha çok araç yedek parçaları ve fren sistemleri geliştirilmesi üzerine faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Sonraki yıllarda babası Mustafa Uncu'nun da işe dahil olmasıyla, savunma sanayisine yöneldiklerini söyleyen Uncu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) için 1979 yılında G-3 piyade tüfeklerine kasatura üreterek bu alana adım attıklarını dile getirdi. Uncu, daha sonra roket kuyruk kanatları, G-3 yedek parçaları, lav silahları için bakır mermi başlığı, gövde, roket hamili, gövdesi ve yedek parçalarının üretimini yaptıklarını bildirdi.