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Gaziantep'ten savunma sanayisine "parça" desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 1949 yılında küçük bir atölyede araç yedek parçaları ve fren sistemleri üreterek işe başlayan MİTAŞ Makine, bugün Türk savunma sanayisi için silah parçaları üreten bir fabrikaya dönüştü - KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki 4 bin 200 metrekarelik fabrikada, savunma sanayisinin gururu Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın bazı parçaları ile kasaturası, roket kuyruk kanatları, lav silahı gövde ve başlığı gibi pek çok silah için parça üretiliyor - MİTAŞ Makine Yöneticisi İbrahim Uncu: - "Milli Piyade Tüfeği'nin mekanizma başlıklarını, mekanizmalarını, çeşitli parçalarını yapıyoruz. İlerleyen süreçte hedefimiz, parça çeşitliliğini artırarak nihai ürüne erişmek" - "MKEK'nin yaptığı projeler var. Onlara katılarak, parça hassasiyetlerimizi artırarak, daha hassas parçalar üreterek, Türkiye'de daha kaliteli silahlar üretilmesine katkı sağlamayı planlıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te 1949 yılında küçük bir atölyede araç yedek parçaları ve fren sistemleri üreterek işe başlayan MİTAŞ Makine, bugün Türk savunma sanayisi için silah parçaları üreten bir fabrikaya dönüştü.

KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki 4 bin 200 metrekarelik fabrikada, savunma sanayisinin gururu Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın bazı parçaları ile kasaturası, roket kuyruk kanatları, lav silahı gövde ve başlığı gibi pek çok silah için malzeme üretiliyor.

MİTAŞ Makine yöneticisi İbrahim Uncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının 1949 yılında dedesi İhsan Uncu tarafından kurulduğunu ve o dönem daha çok araç yedek parçaları ve fren sistemleri geliştirilmesi üzerine faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Sonraki yıllarda babası Mustafa Uncu'nun da işe dahil olmasıyla, savunma sanayisine yöneldiklerini söyleyen Uncu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) için 1979 yılında G-3 piyade tüfeklerine kasatura üreterek bu alana adım attıklarını dile getirdi. Uncu, daha sonra roket kuyruk kanatları, G-3 yedek parçaları, lav silahları için bakır mermi başlığı, gövde, roket hamili, gövdesi ve yedek parçalarının üretimini yaptıklarını bildirdi.

- MPT-76 için 3 milyon avro yatırım

Uncu, son dönemde ise MPT-76'nın Ar-Ge çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "Bunun için özel makinalar aldık. Bu silahın mekanizmalarını, tırnaklarını yapmaya başladık. Şu an tüm hızıyla üretimimiz devam ediyor. Çok büyük emek verdik, yatırımlar yaptık bu iş için. Onaylı tedarikçi olarak seri imalata devam ediyoruz." diye konuştu.

MPT-76 için yaklaşık 2 yılda 3 milyon avro civarında yatırım yaptıklarını anlatan Uncu, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda MPT-76'nın kasaturasını imal ediyoruz. Bunun Ar-Ge sürecinde de MKEK ile beraber çalıştık. Ayrıca Milli Piyade Tüfeği'nin mekanizma başlıklarını, mekanizmalarını, çeşitli parçalarını yapıyoruz. İlerleyen süreçte hedefimiz, parça çeşitliliğini artırarak nihai ürüne erişmek. MKEK'nin yaptığı projeler var. Onlara katılarak, parça hassasiyetlerimizi artırarak, daha hassas parçalar üreterek Türkiye'de daha kaliteli silahlar üretilmesine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bizim savunma sanayiyle ilgili en büyük avantajımız dedem ve babamdan gelen büyük tecrübemiz. Bunun yanında yaptığımız yatırımlar, makine parkurumuz ve kalitemiz sayesinde kendimize güveniyoruz."

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