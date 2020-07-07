Gazino çetesinde 1'i polis 6 kişi tutuklandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı'nda Ş.K.'nın oğulları H.K. ve M.K. ile birlikte işlettiği gazinoda, yasadışı işler yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı 7 aylık takip sonucu, gazinoya müşteri olarak gelen kişilere fazla hesap çıkarıldığı, itiraz edenlerin silahla tehdit edildiği belirlendi.

Ayrıca, gazinodaki işlerinden ayrılmak isteyen kadın çalışanların zorla senet imzalatılarak alıkoyulduğu, cinsel içerikli görüntülerinin gizlice kayda alınarak şantaj yapılıp çalışmaya zorlandıkları tespit edildi. Yine suç örgütünün kendilerine ait oto galerisinde tefe usulü para verdikleri, satmış oldukları araçların kilometresini düşürerek yüksek fiyatlara sattıkları ortaya çıktı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Ankara polisi, Ankara merkezli Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde, Çanakkale'de belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün ele başı Ş.K.'nin de aralarında bulunduğu 1’i polis memuru 11 kişi gözaltına alındı.