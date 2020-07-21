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Gaziosmanpaşa'da korkutan anlar! "

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün el frenini inik unuttuğu yolcu otobüsü, park halindeyken hareket ederek benzin istasyonuna daldı.

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün el frenini inik unuttuğu yolcu otobüsü, park halindeyken hareket ederek benzin istasyonuna daldı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken, benzin istasyonu ve otobüste hasar oluştu.

Kaza, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde Hekimsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün el frenini inik unuttuğu 37 FG 220 plakalı yolcu otobüsü, park halindeyken hareket etmeye başladı. Kaldırıma sürterek biranda hızlanan otobüs, yol kenarındaki benzin istasyonundaki pompaya çarparak durabildi. O sırada benzin istasyonundan yakıt alan bir kişi üzerine gelen otobüsten kaçmaya çalışırken yere düşerek hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kazanın bulunduğu yerde önlem aldı.

"OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN OLMADIĞININ FARKINA VARDIK"

Benzin istasyonun karşısında esnaf olan Özkan Karadeniz, "Talihsiz bir kazaydı. Otobüsün şoförü yol kenarına park etmişti. Bir gürültü patırtıyla beraber kaldırıma sürte sürte gidiyordu. Kaldırımdaki vatandaşların bağırtısıyla dışarıya çıktık. Otobüsün şoförünün olmadığının farkına vardık. İstasyonun pompasına vurarak maddi hasar oluşturdu. Bir hafif yaralı vardı. Görevli çalışanlarda hemen tedbir alarak yangına müdahale etti" dedi.

OTOBÜSÜN BENZİN İSTASYONUNA YÖNELME ANI KAMERADA

Sürücüsünün el frenini inik unuttuğu yolcu otobüsünün hareket ettiği an bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsü hareket halindeyken kaldırıma sürte sürte ilerliyor. O sırada kaldırımda bulunan vatandaşlarında benzin istasyonuna koştukları görülüyor. (DHA)

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