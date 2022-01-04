Gaziosmanpaşa'da ortalık karıştı! Pazarcılarla polis karşı karşıya geldi, biber gazlı müdahale...

Gaziosmanpaşa'da günlerdir süren 'pazar yeri' gerginliği bugün esnafla polisi karşı karşıya getirdi. Bu hafta itibariyle kapalı pazar yerine geçmesi gereken Gaziosmanpaşa 500 Evler Salı Pazarı esnafı, kapalı pazar yerine geçmemek için eski pazar yerinde toplandı. Pazarcılar, eski pazar yerinde yürüyüş yaptı.

POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Çevik Kuvvet Ekipleri ve Gaziosmanpaşa Zabıta Memurları, sabahın ilk saatlerinden itibaren eski pazar yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Pazarcıların slogan atması ve yürüyüşlerini sürdürmesi nedeniyle polisle aralarında arbede yaşandı.

Polis ekipleri gazla müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılarak polis barikatını aşmaya çalıştı, polisle tekrar karşı karşıya geldi. Ekipler tekrar pazarcılara müdahale etti. Müdahalenin ardından, pazarcılar eski pazar yerinde tezgah açtı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin pazarların sokağa kurulmasıyla yaşanan trafik sıkışıklığı, ulaşım ve otopark sorunları ortadan kaldırmak, iş yerleri ve bina girişlerine pazar tezgahı açılması nedeniyle yaşanan problemleri sona erdirmek gibi amaçlarla 500 Evler Salı Pazarı'nı kapalı pazara taşıdığı öğrenildi.

"BEN YENİ PAZAR YERİNE GİTMEYECEĞİM"

Mahallede oturan Cihan Güler "Ben alt mahallede oturuyorum. Hep geliyordum. Ben yeni pazar yerine gitmeyeceğim. Kapının önünde pazarım vardı benim o tarafa neden gideyim? Kalkmasını istemiyorum. Yeri uzak oranın. Biz burada nefes alıyoruz bari. Zaten koronavirüs var, bizi alt bodruma sokmaya ne hakları var?" dedi.

"BAYRAMPAŞA'DA PAZAR KAPALI YERE GEÇTİ, KAPANDI"

Pazarcı Nurettin Deli "Yeni taşınan yer, buradaki mahalleliye hitap etmiyor. Bu pazarın burada kapanması demek, buradakilerin mağduriyeti demektir. Orası bir bodrum katı. Eğer trafik gibi durumlardan bir mağduriyet varsa, bununla ilgili esnaf olarak biz de yardımcı olalım. Orada tezgah açınca satış olmuyor müşteri gelmiyor. Bayrampaşa pazarı örnek olursa o da kapalı oldu, o pazar kapandı" diye konuştu.

"HALKIMIZ BİZİMLE, PAZARYERİMİZİ GERİ İSTİYORUZ"

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün "Yaklaşık 60 yıldır, Gaziosmanpaşa halkına hizmet eden 500 Evler Salı pazarımız maalesef bugün, keyfi bir kararla kaldırılmakla karşı karşıya. 20 bin şubesi olan marketlere halkı mahkum etmektedirler. Pazaryerleri rekabet oluşturarak vatandaşın ucuz alışveriş, taze ve kaliteli alışveriş yapmasına imkan vermektedir. Halkımız bizimle beraber. Pazarımızı geri istiyoruz. Kapalı pazaryeri diyorlar yaptıkları kapalı pazaryeri tek girişi var. Can ve mal güvenliğimiz yok. İkametgahların olduğu bölgeden uzak, sanayinin olduğu bölgede 3 okul olan yerde pazaryeri inşa ettiler" diye konuştu.

"BEN PAZARI İSTİYORUM, KALDIRTMAYACAĞIM"

Mahallede oturan Necla Paker "Her salı pazarın başından sonuna gidip ucuzunu arıyorum. Neden benim pazarım kaldırılıyor? Ben markete gidemiyorum, dün 4.5 liraya maydanoz aldım. 1 liralık maydanoz. Ben pazarı istiyorum, kaldırtmayacağım, gerekirse herkesi toplayıp Ankara'ya mı gidiliyor nereye gidiliyorsa oraya gideceğim. Buradakiler 60 senedir çocuklarım gibi" dedi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI VE İSTANBUL PAZARCILAR ODASI BAŞKANI GÖRÜŞTÜ

Yaşanan olayların ardından, İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile görüştü. Şengün görüşmede Hasan Tahsin Usta'dan yeni pazar yeri talep ettiğini dile getirdi. Talebin değerlendirilmeye alındığını söyledi. Pazar esnafı ise 500 Evler Salı Pazarı'nda satışlarına devam ediyor.

(DHA)

