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Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'ndeki bir kıraathane önünde işe başlamadan önce kahvaltı yapan belediyenin temizlik görevlileri ile alkollü olduğu belirtilen K.S. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Ardından olay yerinden ayrılan K.S. kıraathane önüne tekrar gelerek tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.S. temizlik görevlileri Deniz Erdal ile Serdar Taşdemir'i silahla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli K.S. gözaltına alındı.

Şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Gaziosmanpaşa polis Silahlı kavga yaralı

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