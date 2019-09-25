Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nden Osman D. kullandığı 34 CDJ 335 plakalı hafifi ticari araç cadde seyir halindeyken, yan yoldan gelen Tahsin U. yönetimdeki 34 AF 6663 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Kazada Osman D. ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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