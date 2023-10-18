Gazze'de gerçekleştirilen hastane saldırısıyla ilgili konuşan Cüneyt Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı

7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı. Filistin-İsrail savaşı tüm şiddetiyle devam ederken bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi vurdu. Tüm dünyanın ayağa kalktığı görüntülerin ardından açıklamalarda bulunan Cüneyt Özdemir zor anlar yaşadı.

"İÇİMDE BÜYÜK BİR ÖFKE VE ÜZÜNTÜ VAR"

Kenan Taş ile birlikte canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir Gazze'de yaşanan durumu ele alırken sesi titredi ve gözleri doldu. Özdemir, "Kenan sen devam et istersen, çünkü bazen cümlelerimi dengelemekte zorlanıyorum. İçimde büyük bir öfke, kızgınlık ve üzüntü var." diyerek bir süre sonra yayından ayrılmayı tercih etti.