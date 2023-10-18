Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Türk asıllı Mine Gümüşkaya İsrail ordusuna katıldı! "Zafer bizim olacaktır" notuyla duyurdu

    Türk asıllı Mine Gümüşkaya İsrail ordusuna katıldı! "Zafer bizim olacaktır" notuyla duyurdu

    18.10.2023 07:46 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Türk asıllı İsrail vatandaşı olduğu ifade edilen Mine Gümüşkaya, İsrail ordusuna katıldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonuna katılmak için bölgeye gideceğini ifade eden Gümüşkaya üniformayla çekilen bir pozunda, "Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır" notunu ekledi.

    7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı. Filistin-İsrail savaşı tüm şiddetiyle devam ederken bölgede yüzlerce sivil hayatını kaybediyor. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mine Gümüşkaya isimli sosyal medya kullanıcısı, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı. İbranice ve Türkçe olarak İsrail ordusuna katıldığını ifade eden Gümüşkaya'nın paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

    "EMİNİM ZAFER BİZİM OLACAKTIR"

    2

    İsrail Savunma Kuvvetleri üniforması ve üstündeki silahlarla poz veren Mine Gümüşkaya, "Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır" notuyla paylaştı.

    3

    Gümüşkaya'nın bir başka paylaşımında ise üzerinde İbranice yazıların bulunduğu bombalar yer aldı. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların sonrasında Gümüşkaya, "Türk vatandaşı değilim ve kendi isteğimle orduya katılmayı istedim. Eski Twitter hesabım kapatılmadan önce Türkiye'ye karşı bir düşmanlığım olmadığını, aksine her zaman İsrail-Türkiye dostluğunu paylaşıyordum" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    "Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

    "Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

     Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

    Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

     İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

    İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

     Hamas-İsrail yorumu tepki çekmişti! Geri adım atmadı

    Hamas-İsrail yorumu tepki çekmişti! Geri adım atmadı

     Herkes onu konuşuyor ama sevgilisi de kayıp! Cep telefonundan gelen Arapça mesajlar...

    Herkes onu konuşuyor ama sevgilisi de kayıp! Cep telefonundan gelen Arapça mesajlar...

     Dünyanın konuştuğu kadının son görüntüleri ortaya çıktı

    Dünyanın konuştuğu kadının son görüntüleri ortaya çıktı

     Kanlı festival anında yaşananları anlattı! "10 saniye içinde çok fazla ölüm gördüm"

    Kanlı festival anında yaşananları anlattı! "10 saniye içinde çok fazla ölüm gördüm"

    Sosyal medyada gündem yarattı! Bombaların patladığı anı böyle kaydetti

    Sosyal medyada gündem yarattı! Bombaların patladığı anı böyle kaydetti

     Akıllara tüyler ürperten o kehaneti geldi! Duyanları korkuttu

    Akıllara tüyler ürperten o kehaneti geldi! Duyanları korkuttu

     "Büyük Müslüman Savaşı" kehaneti yeniden gündem oldu

    "Büyük Müslüman Savaşı" kehaneti yeniden gündem oldu

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadıHastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
    18 Ekim Çarşamba: TV yayın akışı...18 Ekim Çarşamba: TV yayın akışı...
    Uçuştaki yaşadığı en utanç verici anını paylaştıUçuştaki yaşadığı en utanç verici anını paylaştı
    Anahtar Kelimeler:
    Ordu Filistin İsrail

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

    Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

    Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

    "Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

    "Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

    Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.