Türk asıllı Mine Gümüşkaya İsrail ordusuna katıldı! "Zafer bizim olacaktır" notuyla duyurdu

7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı. Filistin-İsrail savaşı tüm şiddetiyle devam ederken bölgede yüzlerce sivil hayatını kaybediyor. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mine Gümüşkaya isimli sosyal medya kullanıcısı, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı. İbranice ve Türkçe olarak İsrail ordusuna katıldığını ifade eden Gümüşkaya'nın paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

"EMİNİM ZAFER BİZİM OLACAKTIR"

İsrail Savunma Kuvvetleri üniforması ve üstündeki silahlarla poz veren Mine Gümüşkaya, "Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır" notuyla paylaştı.

Gümüşkaya'nın bir başka paylaşımında ise üzerinde İbranice yazıların bulunduğu bombalar yer aldı. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların sonrasında Gümüşkaya, "Türk vatandaşı değilim ve kendi isteğimle orduya katılmayı istedim. Eski Twitter hesabım kapatılmadan önce Türkiye'ye karşı bir düşmanlığım olmadığını, aksine her zaman İsrail-Türkiye dostluğunu paylaşıyordum" ifadelerini kullandı.