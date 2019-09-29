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Gazze halkının yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

Gazze halkının yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor

GAZZE (AA) - Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle halkın yüzde 85'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığını açıkladı.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de kişi başına düşen günlük gelirin ortalama 2 dolar olduğunu, gençler arasındaki işsizliğin de yüzde 65'e ulaştığını ifade etti.

Hudari, kötü ekonomik şartlar yüzünden 300 bin işçinin işsiz kaldığını ve ablukadan dolayı büyük projelerin durması nedeniyle bu sayının her geçen gün arttığını belirtti.

Gazze'deki fabrikaların çoğunun tamamen veya kısmen zarar gördüğüne dikkati çeken Hudari, Gazze'de her gün dükkan, şirket veya fabrikaların kapanmasına tanıklık edildiğini vurguladı.

Hudari, ciddi likidite eksikliği yaşandığını, her geçen gün alım gücünün azaldığını ve her alanda ekonomik durgunluk olduğunu ifade etti.

Uluslararası toplumdan ciddi adımlar atmasını ve Gazze'ye uyguladığı ablukayı tamamen kaldırması için İsrail'e baskı yapmasını isteyen Hudari, uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine, ekonominin tamamen çöküş aşamasına ulaşmasını engellemek için başta insani olmak üzere tüm alanlarda destek vermeleri çağrısında bulundu.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
fakirlik Gazze Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudar

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