Gazze ve İsrail'de anneler: 'Geceleri uyuyamıyoruz'

Hafta başından beri İsrail uçaklarından atılan bombalar Gazze Şeridi'ndeki evinin yakınlarına düşen beş çocuk annesi Najwa Şeyh Ahmed geceleri uyuyamıyor.

"Geceler bizim için çok korkutucu. Her an eviniz mezarınız olabilir" diyor.

Najwa Şeyh Ahmed, gün boyunca İsrail savaş uçaklarının seslerini, füzelerin patlama seslerini duyuyor.

"Her şey sallanıyor. Biz de tir tir titriyoruz çünkü çok korkuyoruz" diye konuşuyor.

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu nüfus yoğunluğu çok yüksek Gazze Şeridi'nin tamamı ve İsrail'in Filistin roketlerine hedef olan bölgelerinde korku içinde yaşayan birçok insan var. Aynı şekilde İsrail'in kent ve kasabalarında İsrailli Araplarla (İsrail vatandaşı Filistinliler) Yahudileri karşı karşıya getiren linç, saldırı ve çatışmalar da korku ortamını büyütüyor.

Hafta başından bu yana İsrail uçaklarının Gazze'ye yönelik bombardımanında 17'si çocuk en az 119 kişi yaşamını yitirirken, İsrail'e düşen Filistin roketleri de 8 kişinin ölümüne neden oldu.

BBC çocukları ve kendi yaşamlarından endişe eden Filistinli ve İsrailli Yahudi iki anne ile konuştu.