Gazze'de Filistinli tutuklular için dayanışma çadırı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

İsrail'in açlık grevindeki tutukluların hayatlarından tamamen sorumlu olduğunu ifade eden Kefarine, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin mahkumların nerede tutulduğunun açıklığa kavuşturulması için acilen müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tutukluların maruz kaldığı ihlallerin son bulması için Kefarine, Filistin ve Arap halklarının İsrail'e baskı yapması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, kentteki Kızılhaç binası önünde Filistinli tutsaklar için dayanışma çadırı kurdu.

Filistinli tutuklulardan, Husam er-Ruze (61), Muhammed Tabanca (38), Hasan el-Uveyvi (35) ve Avde el-Hurub (32) isimli kişiler idari tutukluluk kararını protesto etmek için açlık grevini sürdürüyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

