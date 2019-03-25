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Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Gazzeliler İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

Tutuklu işleriyle ilgilenen insan hakları kuruluşlarının çağrısıyla onlarca gösterici, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelerek, "Esirler.. Sizi yalnız bırakmayacağız", "Tıbbi ihmal siyasetine hayır" ve "Tutuklular tehlikede" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, dayanışma sloganları atarak, uluslararası toplumdan tutukluların serbest bırakılması için İsrail'e baskı uygulanmasını istedi.

Gösteriye katılan Abdulğani Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini artırdı. Esirlere destek olmak amacıyla burada toplandık." dedi.

Şerif, tutukluları İsrail'in ihlallerinden kurtarmak için uluslararası topluma müdahale etme çağrısında bulundu.

Tutuklu haklarıyla ilgilenen aktivist Zeynep Abdulhadi de "İsrail'in tutuklulara yönelik ihlal ve saldırganlığı uluslararası hukukun ihlali ve bir insanlık suçudur." ifadelerine yer verdi.

Abdulhadi ayrıca uluslararası topluma İsrail'in mahkumlara yönelik devam eden ve artan bu ihlallerini durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulundu. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
dayanışma gösterisi Gazze

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