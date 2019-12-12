Gazze'deki Amerikan Sahra Hastanesi "Filistin'deki bölünmeyi" derinleştiriyor

Hastane için gerekli tıbbi teçhizatın Gazze'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişi sağlandı, geçen hafta çarşamba günü son parti malzemeler kente getirildi. Bunun yanı sıra hastaneyi yönetecek, hazırlık ve kurulum sürecinin başında olacak bir teknik ekip de Gazze'ye geldi.

NUR EBU IYŞE - Gazze Şeridi'nde kurulacak Amerikan Sahra Hastanesi başta istihbarat olmak üzere birtakım "şüphe ve korkular" nedeniyle reddedilirken, diğer yandan da bölgeye sağlayacağı hizmet için talep ediliyor ancak bu tartışmaların, Filistin siyaset sahnesindeki bölünmeyi daha da derinleştirdiği belirtiliyor.

- "Siyasi bedel" sorusu gündemde

Amerikan Friend Ships Uluslararası Sağlık Yardım Örgütü ile İsrail arasındaki yakın ilişki nedeniyle Filistin halkı ve farklı gruplar, hastanenin çalışma şekli, sunacağı hizmetler ve güvenlik noktasında endişeler taşırken bir yandan da hastanenin herhangi bir siyasi bedelin karşılığı olup olmadığı sorusunun cevabını arıyor.

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi, daha önce tedavi için Mısır, Batı Şeria ya da İsrail'e çıkış yapmak zorunda olan hastaların bu hastanede tedavi imkanı bulacağını yazdı.

Hamas Hareketi hastaneye ilişkin tartışmaların ardından daha önce yaptığı bir açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki bu sağlık projesinin kuruluşuna onay verilmesinin arkasında herhangi bir siyasi ya da güvenlik bedelinin olmadığını halkın hizmetinin hedeflendiğini vurgulamıştı.

- Filistin yönetimi hastaneye karşı

Merkezi Ramallah'ta bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı da söz konusu hastanenin kurulmasına karşı.

Sağlık Bakanı Mey Kile Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "Bu hastanenin Gazze'de olması şüpheli bir durum. Hedefleri tedavi değil, siyasidir." ifadesini kullandı.