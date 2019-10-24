HABER

Gazze'deki özel sektör yüzde 15'i aşamayan kapasiteyle çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:57 | Son Güncelleme

Gazze İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayk: - "Gazze'deki kötü koşullar ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nin üretim sektöründeki kan kaybı devam ediyor"

GAZZE (AA) - Gazze'deki özel sektör, İsrail'in uyguladığı abluka sebebiyle yüzde 15'i aşmayan bir üretim kapasitesiyle çalışıyor.

Gazze İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayk yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle özel sektörün yüzde 15 üretim kapasitesini aşamadığını belirtti.

Açıklamasında "Gazze'deki kötü koşullar ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nin üretim sektöründeki kan kaybı devam ediyor." ifadelerine yer veren Hayk, en büyük sorunun işletme sayısı ve yeni yatırımlar ile insan gücü istihdamı olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası destek, nakit akışı, işsizlik, yoksulluk ve gıda güvensizliği konusunda daha önce görülmemiş yetersizliğin yaşandığını vurgulayan Hayk, bu sorunların çözümü için gerçek müdahalelerin yapılmamasının krizi daha da büyüttüğünü aktardı.

Hayk, Gazze'deki sorunların çözümü için Filistin'de birliğin sağlanmasının önemine işaret etti.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı Vekili Gazi Hamad, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze nüfusunun yüzde 33,8'inin aşırı yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirterek, 2019’da Gazze’deki yoksulluk ve işsizlik oranının yüzde 75'lere ulaştığını duyurmuştu.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Foça'da yol yapımında cüruf kullanılmasına tepki gösteren çevreciler nöbetteFoça'da yol yapımında cüruf kullanılmasına tepki gösteren çevreciler nöbette
Fatih'te kafedeki uyuşturucu pazarlığı kamerada Fatih'te kafedeki uyuşturucu pazarlığı kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze işsizlik

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı

Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı

İBB'den Eyüpsultan'daki trafik ışıkları ile ilgili açıklama

Bu görüntüye ilişkin İBB'den açıklama

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

9 aydır İsrail'de tutuklu bulunan foto muhabiri Mustafa Kharouf serbest bırakıldı

9 aydır İsrail'de tutukluydu! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse harekat planımızı uygulayacağız

Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse...

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.