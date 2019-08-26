Gazze'nin tek elektrik santralinde akaryakıt sıkıntısı

Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi, İsrail'in Gazze'deki santral için kullanılacak akaryakıt girişini sınırlandırmasının ardından, jeneratörlerden birinin durdurulduğunu açıkladı.

Şirketin halkla ilişkiler ve basın sorumlusu Muhammed Sabit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin Enerji Kurumu, İsrail'in santral için kullanılacak akaryakıt girişini sınırlandırması nedeniyle Gazze'deki tek enerji santralinde bulunan çalışır 3 jeneratörden birinde çalışmanın durduğunu iletti." ifadesini kullandı.

Jeneratörlerden birinin durdurulmasının, elektriğin dağıtımını etkileyeceğine işaret eden Sabit, elektriğin verilme süresinin azalacağını belirtti.

İsrail, bu sabah Gazze'den İsrail'e roket atıldığını iddia ederek, buna karşılık elektrik santrali için kullanılacak akaryakıt sevkiyatını azaltacağını duyurmuştu.

