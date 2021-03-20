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Gebe kediye şiddet uygulayan kadına para cezası

20.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da spor salonu çalışanlarının beslediği gebe kediye iş yerinin önünde eliyle vurup, çanta fırlatan kadının S.B. (45) olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp serbest bırakılan S.B.'ye bin 33 TL para cezası uygulanırken, 'mala zarar verme' suçundan da soruşturma başlatıldı. S.B. ifadesinde "Sonuçta bir insana vurmadım, hayvana vurdum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

Gebe kediye şiddet uygulayan kadına para cezası

Geçen Salı günü Keçiören ilçesindeki spor salonunun önünden geçen kadın, iş yerinin önünde sandığın üzerinde oturan kediye tokat atıp, çantasını fırlattı. Kadın, daha sonra yoluna devam ederken, çevredekilerin uyarısıyla durumu fark eden spor salonu çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kadının kediye uyguladığı şiddeti görünce şaşkına dönen çalışanlar, görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, polise de şikayette bulundu.

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'İNSANA VURMADIM, HAYVANA VURDUM'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, kadının bulunması için çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesi sonucu kadının S.B. olduğu belirlendi. S.B., olay yerine yakın bir noktada polis ekiplerince gözaltına alındı. S.B. emniyetteki ifadesinde, "Kedi yaklaşık 4 gündür beni takip ediyordu. Ben de olay günü tekrar görünce sinirlendim ve ona vurdum. Sonuçta bir insana vurmadım, hayvana vurdum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım, sahibinden özür dilerim" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatılan kadın, 1033 lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

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'ÖZRÜNÜ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ'

S.B'nin emniyetteki ifadesini duyunca şok olan iş yeri sahibi Görkem Akyüz, "Kadını yakalayan polis ekiplerine çok teşekkür ederim, sağ olsunlar anında bize haber verdiler. Kadının yakalandığını duyunca mutlu olduk. Kadının emniyette verdiği ifadeyi duyunca şok oldum. Akli dengesinin yerinde olmadığını gösteriyor bu ifadeler. Böyle bir ifade olamaz. Kamera kayıtları da var, kedi yaklaşık 6 aydır burada. Karnesi dahil her şeyi var. Biz kedinin tüm aşılarını falan yaptırdık. Böyle bir ifadeyi kabul etmiyoruz. Onun bize karşı olan özrünü de kesinlikle kabul etmiyoruz. Yakalandığının sevincini yaşarken para cezasıyla kurtulmasının üzüntüsünü de yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

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Ankara
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Lanet kadın sana ne zararı var o zavallının .?
Sende hayvansin aynısını sana yapıp suç olduğunu bilmiyordum demek lazım iğrenç mahlukat sana Hayvan demek hayvanlara hakaret olur
Aslında bilmediği kendisinin hayvan olduğu .

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