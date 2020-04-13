Gebelerde koronavirüs tehdidi! Anneden bebeğe bulaşır mı?

Bağışıklık sistemi baskılanmış olduğu için gebelerde, corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ifade eden Sanisoğlu, “Bu nedenle gebelerimizin, corona virüs enfeksiyonuna karşı alınması gereken önlemlere herkesten daha çok dikkat etmesi gerekir” dedi.
Sanisoğlu, gebelerin bağışıklık sisteminin baskılanmış olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle risk grubunda yer aldığını ifade eden Sanisoğlu, “Gribal enfeksiyon gibi viral enfeksiyon ve tabi corona virüs enfeksiyonu geçirme riski daha yüksektir. Gebelerimizin yeni tip koronavirüs bulaşma riskine karşı alınması gereken önlemlere herkesten daha çok dikkat etmesi gerekir” diye konuştu.
Dr. Sanisoğlu yapılan araştırmalarda virüsle enfekte olmuş gebelerde erken doğum, düşük riski ve anne karnında bebek kaybı riskinin enfeksiyonu olmayan gebelere benzer olduğu bildirildiğini kaydetti. “Gebeliğin ilk haftalarındaki uzun süreli yüksek ateş, bebekte bazı anomalilerin görülme riskini artırmakta olduğunu unutmamak lazım” diyen Sanisoğlu, ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma şeklinde şikayetlerin olması halinde en yakında sağlık kuruluşuna başvurmalarının büyük önem arz ettiğine işaret etti.
Gebeden bebeğe bulaşma riskine değinen Sanisoğlu şöyle devam etti: “Corona virüs ile enfekte olmuş kadınların yenidoğan bebeklerine yapılan incelemede hiçbirinde pozitif sonuca rastlanılmamıştır. Bu da bulaşma durumunun söz konusu olmadığını gösteriyor. Aynı şekilde virüs anne sütüne geçmediği için doğal olarak anne sütü alan bebeğe de bulaşma riski söz konusu değildir. Ancak emzirme sırasında anne ve bebek yakın temasa girecek. Doğal olarak bu yakın temas sonucu bulaşma tehlikesi yüksek olabilir. Riski azaltmak için anne ve bebeğin ayrı tutulması önem arz etmektedir.
Gebelerin de corona virüs bulaşma riskini minimize etmek için evde kalmalı ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Hastane vb. ortamlarda bulunmamaları, her bireyden daha fazla dikkat etmeleri gereken bir konudur.”
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