Gebelerde koronavirüs tehdidi! Anneden bebeğe bulaşır mı?

Bağışıklık sistemi baskılanmış olduğu için gebelerde, corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ifade eden Sanisoğlu, “Bu nedenle gebelerimizin, corona virüs enfeksiyonuna karşı alınması gereken önlemlere herkesten daha çok dikkat etmesi gerekir” dedi.

Sanisoğlu, gebelerin bağışıklık sisteminin baskılanmış olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle risk grubunda yer aldığını ifade eden Sanisoğlu, “Gribal enfeksiyon gibi viral enfeksiyon ve tabi corona virüs enfeksiyonu geçirme riski daha yüksektir. Gebelerimizin yeni tip koronavirüs bulaşma riskine karşı alınması gereken önlemlere herkesten daha çok dikkat etmesi gerekir” diye konuştu.

ERKEN DOĞUM RİSKİ VAR MI?

Dr. Sanisoğlu yapılan araştırmalarda virüsle enfekte olmuş gebelerde erken doğum, düşük riski ve anne karnında bebek kaybı riskinin enfeksiyonu olmayan gebelere benzer olduğu bildirildiğini kaydetti. “Gebeliğin ilk haftalarındaki uzun süreli yüksek ateş, bebekte bazı anomalilerin görülme riskini artırmakta olduğunu unutmamak lazım” diyen Sanisoğlu, ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma şeklinde şikayetlerin olması halinde en yakında sağlık kuruluşuna başvurmalarının büyük önem arz ettiğine işaret etti.