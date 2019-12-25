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Gebelikte bebeğe faydalı olacak besinler

Betül Kurucu Betül Kurucu
GEBELİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Anne adayları için bebek sağlına yönelik bilgi verdi. Op. Dr. Müge Aksoy, gebelik döneminde yenecek sağlıklı besinleri sıraladı.

Gebelikte bebeğe faydalı olacak besinler

“Gebelik aslında insan türünün devamı için son derece gerekli bir fizyolojik durumdur” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Aksoy, “Sağlıklı toplumlar ve insanlık için sağlıklı gebelik süreci esas amaçtır. Onun içinde belli bazı kaidelerimiz vardır mutlaka. Defalarca yazılmış çizilmiş, konuşulmuş, tartışılmış bir konudur, gebelikte beslenme konusu; ne yemeliyim ki sonuç muhteşem olsun, yada neden uzak kalmalıyım ki bebeğime zarar gelmesin. İlk soru aslında biraz ütopik bir yaklaşım. Ne yemeliyiz ki çocuğum dahi olsun? Maalesef böyle bir reçete yok. Dünya sağlık örgütü sadece folik asit kullanımını oluşabilecek nöral tüp defektlerini engelleyebileceği için öneriyor.
Onun haricinde sağlıklı, protein açısından zengin bir beslenme programı gebelikte yeterli olacaktır. Çok kilo alınması zannedilenin aksine gebeliğin harmodinamisini plesantal akımı bozacağından bebeğin anne karnındaki fonksiyonu ver doğum sürecini bozacaktır” dedi.

Op. Dr. Müge Aksoy gebelik döneminde bebek sağlığı için yenilebilecek besinleri şöyle sıraladı:

“Haftada 2-3 kez iyi pişmiş kırmızı et tüketimi
Haftada 2-3 kez özellikle küçük balık tüketin
Günü 6’ya bölün 3 ana öğün ve 3 ara öğün yapın
Ceviz, avakado, semiz otu ve kivi gibi omega3 kaynaklarını diyetinize ekleyin.
Ara öğünleriniz sağlıklı atıştırmalıklar olsun (örn: 2 ceviz 8-10 çiğ badem 5-6 fındık bir ara öğün)
Karbonhidratı azaltın ama kesmeyin, beyaz ekmek yerine tam buğday çavdar gibi ekmeklerini tercih edin.(Kepek çok tüketmeyin, kansızlığı artırır.)
Tabiki pilav, makarna vs. yiyeceksiniz. Miktarı çok az tutup yanına protein (köfte, yumurta ve peynir gibi ekleyin.)
Maydanoz yiyebilirsiniz
Greyfurt yiyebilirsiniz
Nar yiyebilirsiniz
Az pişmiş etlerden ve iyi yıkanmamış sebzelerden uzak kalın.
Günde 10-12 bardak su için.
Günde 1 tane soda için.
Sütlü tatlıları tercih edin.
Evde sıktığınız meyve sularını tercih edin.
Günde 2 fincan çay, 1 fincan kahve özgürlüğünüz var.
Nane limon, ıhlamur, rezene, papatya, zencefil, elma, ayva gibi çayları tercih edebilirsiniz.
Meyve kurusu yerine tazesini tercih edin ve günde 2 porsiyonu geçmeyin.
Günde koca 1 bardak süt için, mümkünse pastorize edilmiş.
Günde 1-2 iyi pişmiş yumurta, 1-2 dilim peynir mutlaka yiyin.
Sonuç olarak bebeğiniz sizin ve eşinizin genetik birleşimi çok yüksek olasılıkla sağlıklı ve özelliklerini sizlerden almış bir çocuğunuz olacak ona huzurlu bir anne için gebelik dönemini sadece sağlıklı ve dengeli beslenerek sunabilirsiniz.”

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anne yemek gebelik sağlık

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