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Gebelikte cinsel ilişki! İlişkiye ne zaman girilmeli?

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
GEBELİK HABERLERİ  | 10.07.2018 10:31 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, gebelikte cinsellikle ilgili tüm merak edilenleri anlattı.

Gebelikte cinsel ilişki! İlişkiye ne zaman girilmeli?

Gebelikte cinsel hayatın ne yönde değişeceği, gebelikte cinsellik bebeği etkiler mi, gebelikte cinsel ilişkiye devam edilmeli mi, gibi birçok soru bu dönemde merak konusu ve sevgili anne-baba adaylarımız tarafından sıklıkla sorulmakta.

Gebelik döneminde cinsel ilişkinin, özellikle gebeliğin başlarında düşüğe sebep olduğu, son dönemlerinde ise erken doğuma neden olabileceği konusunda yanlış bir düşünce vardır.

Yapılan hiçbir araştırmanın sonucunda bu kanıya varılamamıştır. Eğer doktorunuz tam aksini söylemediyse ve kanama ya da herhangi bir riskli durum görmediyse, gebelik dönemindeki cinsel ilişki size ve bebeğinize zarar vermemektedir. Bebeğin kese içerisinde olması, kesenin konumundan ve koruyuculuğundan ötürü temas mümkün olmayacaktır.

Cinsel İlişkiye Ne Zaman Girilmeli?

Bu durum gebeliğinizin ne kadar sağlıklı ilerlediğine bağlı. Hekiminiz hangi haftada olursa olsun düşük riski, erken doğum tehdidi, enfeksiyon, baba adayının cinsel yolla bulaşıcı bir hastalığa sahip olması, anne adayının HPV Virüsü taşıması gibi durumlardan dolayı cinsel ilişkiyi kısıtladıysa mutlaka dikkate almalısınız.

Eğer sorunsuz bir gebelik devam ediyorsa ve doktorunuz her hangi bir kısıtlama koymadıysa 34. Hafta itibari ile cinsel ilişkiye ara verilmesi önerilir. Anne adayının giderek ağırlaşması nedeni ile zevkten çok, eziyete dönüşebilmektedir.

Cinsel ilişki de dikkat etmeniz gereken önemli noktalar, doktorunuzun uygun görmediği dönemlerde ilişkiye girmemek, kimyasal kayganlaştırıcı ve diğer ürünlerden kaçınmak, gebeliğe uygun pozisyonlar tercih etmek, ilişki sonrasında kanama söz konusu ise mutlaka hekiminize başvurmaktır.

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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