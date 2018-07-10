Gebelikte cinsel ilişki! İlişkiye ne zaman girilmeli?

Gebelikte cinsel hayatın ne yönde değişeceği, gebelikte cinsellik bebeği etkiler mi, gebelikte cinsel ilişkiye devam edilmeli mi, gibi birçok soru bu dönemde merak konusu ve sevgili anne-baba adaylarımız tarafından sıklıkla sorulmakta.

Gebelik döneminde cinsel ilişkinin, özellikle gebeliğin başlarında düşüğe sebep olduğu, son dönemlerinde ise erken doğuma neden olabileceği konusunda yanlış bir düşünce vardır.

Yapılan hiçbir araştırmanın sonucunda bu kanıya varılamamıştır. Eğer doktorunuz tam aksini söylemediyse ve kanama ya da herhangi bir riskli durum görmediyse, gebelik dönemindeki cinsel ilişki size ve bebeğinize zarar vermemektedir. Bebeğin kese içerisinde olması, kesenin konumundan ve koruyuculuğundan ötürü temas mümkün olmayacaktır.

Cinsel İlişkiye Ne Zaman Girilmeli?

Bu durum gebeliğinizin ne kadar sağlıklı ilerlediğine bağlı. Hekiminiz hangi haftada olursa olsun düşük riski, erken doğum tehdidi, enfeksiyon, baba adayının cinsel yolla bulaşıcı bir hastalığa sahip olması, anne adayının HPV Virüsü taşıması gibi durumlardan dolayı cinsel ilişkiyi kısıtladıysa mutlaka dikkate almalısınız.