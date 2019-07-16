Gebelikte idrar yolu enfeksiyonuna karşı alınabilecek 5 önlem

Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Yunus Çavuş, gebelik döneminde oluşabilecek idrar yolu enfeksiyonları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

BELİRTİ VERMEDEN İLERLEYEBİLİR

Gebelik döneminde enfeksiyonlara bağlı olarak mesaneye ulaşan bakteriler herhangi bir belirtiye yol açmadan idrar torbası içinde canlı olarak kalabilir ve idrarla da şikayete yol açmayabilir. Sessizce ilerleyen ve yüksek enfeksiyon seviyesine ulaşan bakteriler bazı durumlarda mesane ya da böbrek iltihabına yol açabilir. Gebelerin %10’unu etkileyen idrar yolu enfeksiyonlarına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

ENFEKSİYONLAR TEKRARLIYORSA...

Gebelikte, doktorun uygun gördüğü güvenli antibiyotikler, 3-7 günlük tedavi ile idrarda belirti vermeyen bakteri varlığını enfeksiyona dönüşmeden tedavi edebilir. Tedavi bitiminde de mutlaka tekrar idrar kültürü yapılmalıdır. Şikayetleri tekrarlayan veya geçmeyen hastalar için yeni tedaviler gerekebilir. Enfeksiyonların yeniden görülmesi halinde doğumsal idrar yolları anomalileri yönünden daha ileri tetkiklerle sorunun nedeni araştırılmalıdır.