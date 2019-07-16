KADIN

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonuna karşı alınabilecek 5 önlem

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GEBELİK HABERLERİ  | 16.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

İdrar yolu enfeksiyonları, gebelik döneminde anne adaylarının sık karşılaştığı sağlık sorunlarından biri olarak görülüyor. Ciddi hastalıklara yol açabilen bu önemli problem, belirti vermeden de ortaya çıkıp ilerleyebiliyor. Gebelik sürecindeki anne adayları için idrar yolları enfeksiyonlarından korunmada bol ve yeterli su tüketiminin yanı sıra düzenli doktor kontrollerinin de yaptırılması büyük önem taşıyor.

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonuna karşı alınabilecek 5 önlem

Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Yunus Çavuş, gebelik döneminde oluşabilecek idrar yolu enfeksiyonları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

BELİRTİ VERMEDEN İLERLEYEBİLİR

Gebelik döneminde enfeksiyonlara bağlı olarak mesaneye ulaşan bakteriler herhangi bir belirtiye yol açmadan idrar torbası içinde canlı olarak kalabilir ve idrarla da şikayete yol açmayabilir. Sessizce ilerleyen ve yüksek enfeksiyon seviyesine ulaşan bakteriler bazı durumlarda mesane ya da böbrek iltihabına yol açabilir. Gebelerin %10’unu etkileyen idrar yolu enfeksiyonlarına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

ENFEKSİYONLAR TEKRARLIYORSA...

Gebelikte, doktorun uygun gördüğü güvenli antibiyotikler, 3-7 günlük tedavi ile idrarda belirti vermeyen bakteri varlığını enfeksiyona dönüşmeden tedavi edebilir. Tedavi bitiminde de mutlaka tekrar idrar kültürü yapılmalıdır. Şikayetleri tekrarlayan veya geçmeyen hastalar için yeni tedaviler gerekebilir. Enfeksiyonların yeniden görülmesi halinde doğumsal idrar yolları anomalileri yönünden daha ileri tetkiklerle sorunun nedeni araştırılmalıdır.

BEBEĞİN HAYATI TEHLİKEYE GİREBİLİR

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonları erken doğuma ve su keseninin erken açılması gibi bebeğin yaşamını riske sokabilecek önemde sorunlara neden olabilir. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu olan anne adaylarının doğum şekline de enfeksiyonun durumuna göre karar verilmektedir. Bu gebe grubu için normal doğum önerilmektedir.

GEBELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNDAN KORUNMAK MÜMKÜN

  • Günde en az 2,5 litre su tüketimi ve bunun yanında taze sıkılmış meyve suyu önemlidir. Özellikle ambalajlı, şekerli sıvılardan kaçınılmalıdır.
  • Gebelikte enfeksiyona yatkınlığın artması bağışıklık sistemi ile ilgili olduğundan beslenmeye dikkat edilmelidir.
  • Mümkün olduğunca sık tuvalete gitmeli, sıkışıncaya kadar beklememeli ve idrarın mesaneden tamamen boşaltılmasına dikkat edilmelidir.
  • Tuvalet sonrası genital bölge temizliğine dikkat edilmelidir.
  • İdrar yaparken yanma, sızlama, bulantı, ateş, kasık ve alt karın ağrısı gibi şikayetlerden biri dahi olsa hastaneye başvurulmalı. Rutin gebelik takibinde de idrar tahlili ve idrar kültürü sonuçları değerlendirilmelidir.
Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
'Nasıl olsa doğumdan sonra geçer' düşüncesine kapılmayın'Nasıl olsa doğumdan sonra geçer' düşüncesine kapılmayın
Sperm sayısı neden azalıyor, anne baba olmak neden güçleşiyor?Sperm sayısı neden azalıyor, anne baba olmak neden güçleşiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gebelik idrar yolu enfeksiyon İdrar yolu enfeksiyonu

En Çok Okunan Haberler

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Çıplak pozuyla gündem olmuştu! Şimdi de...

Çıplak pozuyla gündem olmuştu! Şimdi de...

Söz / nişan hazırlığı yapanlar, buna bayılacak!

Söz / nişan hazırlığı yapanlar, buna bayılacak!

Geçmeyen yara izlerinden şikayet edenler, bir de bunu deneyin!

Geçmeyen yara izlerinden şikayet edenler, bir de bunu deneyin!

Havuçla gelen mucize! Botoks etkisi olsun istiyorsanız...

Havuçla gelen mucize! Botoks etkisi olsun istiyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hamilelikte vajinal akıntı normal mi? Prezervatif kullanmak...

Hamilelikte vajinal akıntı normal mi? Prezervatif kullanmak...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hamilelik sırasında ishal yaşıyorsanız sebebi bu olabilir...

Hamilelik sırasında ishal yaşıyorsanız sebebi bu olabilir...

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gebelikte depresyon tehlikeli! 'Nasıl olsa doğumdan sonra geçer' düşüncesine kapılmayın

'Nasıl olsa doğumdan sonra geçer' düşüncesine kapılmayın

Sperm sayısı neden azalıyor, anne baba olmak neden güçleşiyor?

Sperm sayısı neden azalıyor, anne baba olmak neden güçleşiyor?

Gebelikte vücutta birçok değişim gerçekleşiyor, böbrek sorunlarına dikkat

Bu testlere dikkat! Anne hem de bebeğin yaşamı için oldukça önemli

İş yerinde kimyasallara maruz kalan kadınların çocuklarında otizm riski yüksek

Kimyasala maruz kalıyorsanız çocukta otizm riski yüksek

Hamilelikte 10 önemli yaz uyarısı! Sık sık duş alın ancak...

Hamilelikte 10 önemli yaz uyarısı! Sık sık duş alın ancak...

Makatta ağrı varsa nedeni anal fissür ve hemoroid olabilir

Dışkılama ihtiyacını ertelemeyin! En ideal pozisyonda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.