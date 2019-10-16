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Gebelikte sigara içen annelere bir kötü haber daha

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ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 16.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

Gebelik sırasında sigara içen annelerin bebeklerine verdikleri zararlara bir yenisi daha eklendi. İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde çalışan doktorlar, anneleri gebeliğinde sigara kullanmış olan ve yaşları 0-10 gün arasında değişen 64 erkek ve 56 kız bebeği inceledi. Araştırmada, gebeliği sırasında sigara içen annelerden doğan kız çocuklarında uzun vadede kız çocuğunun hormonal durumunu ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebileceği ortaya çıktı.

Gebelikte sigara içen annelere bir kötü haber daha

Gebelik sırasında sigara kullanımının hem anne, hem de gelişmekte olan bebeği üzerine kötü etkilerinin olduğu bilinmesine rağmen bazı kadınlar gebeliklerinde sigara kullanmaya devam etmekte, ya da kendileri kullanmasa bile pasif içici olarak sigaranın olumsuz etkilerine maruz kalabilmektedirler. İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde görevli Uzm. Dr. Deniz Özalp Kızılay, Uzm. Dr. Cansever Aydın, Uzm. Dr. Ayşe Aygün ve Doç. Dr. Özgür Olukman anneleri gebeliğinde sigara kullanmış olan ve yaşları 0-10 gün arasında değişen 64 erkek ve 56 kız bebeği incelediler. Sonuç; sigara kullanımı bebeğinizin cinsiyet gelişimini ve üreme sağlığını olumsuz etkiliyor.

YAPILAN ARAŞTIRMA AVRUPA'DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yaptıkları araştırmayı Avusturya Viyana’da yapılan Avrupa Çocuk Endokrinoloji Cemiyeti’nin 58. Yıllık Toplantısı’nda sunan Dr. Deniz Özalp Kızılay, "Sigara kullanan annelerin kısa ve uzun dönem de endokrin ve metabolik sorunlar yaşaması ve erken doğum gibi durumlarla karşı kaşıya gelmesi muhtemel. Sigaranın anne ve bebek sağlığına olan etkileri günümüzde artık gayet açık bir şekilde biliniyor. Yaptığımız araştırmayı uzun vadede sürdürmeyi hedefliyoruz. Sigara içen annelerin bebekleri daha çok risk altında” dedi. Bebeklerin üreme sağlığı hakkında yaptıkları araştırmanın Avrupa’da birçok basın kuruluşunda yer aldığını belirten Dr. Kızılay, “Sigaranın içeriğindeki pek çok toksine ilaveten, fetüste testosteron düzeylerini arttırıcı bazı endokrin bozucuların da olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden annelerin sigaradan kesinlikle uzak durması gerektiğini özellikle belirtiyorum." diye konuştu.

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İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yenidoğan Servisi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Özgür Olukman, günümüzde sigaranın insan sağlığına olan etkilerinin çok belirgin olduğunu belirterek “Anne ve bebekler bunun içinde en büyük risk grubunu oluşturmakta. Bu yaptığımız araştırma ile annelerin bebeklerinin sağlığına daha çok dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekiyoruz.Bu araştırma sonucunun Avrupa’da ses getirmesi ülkemiz adına bir gurur kaynağı. Biz doktorlar olarak bilimin ışığında tüm hastalarımız için görev yapmaya devam edeceğiz” dedi.

(İHA)

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hamilelikte sigara hamilelikte sigara kullanımı

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