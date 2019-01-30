HABER

Gebelikte ultrasonografideki son gelişmeler konuşuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlusu Doçent Dr.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlusu Doçent Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin’in öncülüğünde yapılan bilimsel toplantıda, gebeliğin ilk ve ikinci üç ayında anne karnında yapılan ayrıntılı ultrasonografi alanındaki son gelişmeler ve yenilikler tartışıldı.
Toplantıya Trabzon, Rize ve Giresun bölgesinden çok sayıda kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı ve Radyoloji uzmanları ilgi gösterdi.
Toplantıya katılarak açış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr Hakan Usta, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmanın en önemli belirleyicilerinden birinin sürekli eğitim olduğunu ifade etti. Türkiye’de riskli gebelik alanında söz sahibi olan akademisyenlerin bilimsel katkıda bulunduğu toplantıda, Gazi Üniversitesinden Prof Dr Deniz Karçaaltıncaba, Atatürk Üniversitesinden Prof Dr Ragıp Atakan Al, Adnan Menderes Üniversitesinden Prof Dr Alper Tanrıverdi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof Dr Emine Seda Güvendağ Güven konuşmacı olarak katıldı.
Doçent Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin. yaptığı konuşmada, günümüzde ultrasonografi alanında yapılan teknolojik gelişmeler ile artık gebeliklerin 11. haftasında dahi yaşamla bağdaşmayan anomalilerin yaklaşık yüzde 70’inin tanısını koymak mümkün hale geldiğini belirterek "Gebeliğin 5. ayında yapılan ayrıntılı ultrasonografi ile pek çok yapısal anomali ve genetik hastalıklar tanınabilmekte ve hastalara gebeliğin sağlıklı ilerleyebilmesi için çözüm seçenekleri sunulabilmektedir" dedi.
Öte yandan Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde bulunan çok sayıda ileri düzey ultrasonografi cihazı ile tüm Doğu Karadeniz bölgesine gebelikte ayrıntılı ultrasonografik değerlendirme alanında güncel bilgiler ışığında hizmet verildiği kaydedildi.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Uzmanından detoks konusunda uyarıUzmanından detoks konusunda uyarı
Cilt bakımında 2019 trendleriCilt bakımında 2019 trendleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.