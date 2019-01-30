Gebelikte ultrasonografideki son gelişmeler konuşuldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlusu Doçent Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin’in öncülüğünde yapılan bilimsel toplantıda, gebeliğin ilk ve ikinci üç ayında anne karnında yapılan ayrıntılı ultrasonografi alanındaki son gelişmeler ve yenilikler tartışıldı.

Toplantıya Trabzon, Rize ve Giresun bölgesinden çok sayıda kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı ve Radyoloji uzmanları ilgi gösterdi.

Toplantıya katılarak açış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr Hakan Usta, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmanın en önemli belirleyicilerinden birinin sürekli eğitim olduğunu ifade etti. Türkiye’de riskli gebelik alanında söz sahibi olan akademisyenlerin bilimsel katkıda bulunduğu toplantıda, Gazi Üniversitesinden Prof Dr Deniz Karçaaltıncaba, Atatürk Üniversitesinden Prof Dr Ragıp Atakan Al, Adnan Menderes Üniversitesinden Prof Dr Alper Tanrıverdi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof Dr Emine Seda Güvendağ Güven konuşmacı olarak katıldı.

Doçent Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin. yaptığı konuşmada, günümüzde ultrasonografi alanında yapılan teknolojik gelişmeler ile artık gebeliklerin 11. haftasında dahi yaşamla bağdaşmayan anomalilerin yaklaşık yüzde 70’inin tanısını koymak mümkün hale geldiğini belirterek "Gebeliğin 5. ayında yapılan ayrıntılı ultrasonografi ile pek çok yapısal anomali ve genetik hastalıklar tanınabilmekte ve hastalara gebeliğin sağlıklı ilerleyebilmesi için çözüm seçenekleri sunulabilmektedir" dedi.

Öte yandan Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde bulunan çok sayıda ileri düzey ultrasonografi cihazı ile tüm Doğu Karadeniz bölgesine gebelikte ayrıntılı ultrasonografik değerlendirme alanında güncel bilgiler ışığında hizmet verildiği kaydedildi.

