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Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar havadan görüntülendi

03.02.2021 20:34 | Son Güncelleme:
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Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar havadan görüntülendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Fabrikada meydana gelen patlamalarla yükselen alevler ise havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi 4418. Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm firması depolama alanında malzemelerin tutuşması üzerine yangın çıktı.

Alev alev yanan geri dönüşüm depolama alanına sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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İş makinelerinin tamamen yandığı fabrikada alevler yükselmeye devam ediyor.

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Fabrikada meydana gelen patlamalar sonrası gökyüzüne yükselen alevler ise havadan görüntülendi. (İHA)

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