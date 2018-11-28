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Gebze'de yapımı süren viyadük çöktü! İşçiler enkaz altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. Viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi.

Gebze'de yapımı süren viyadük çöktü! İşçiler enkaz altında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi.

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 kişi oldukları bildirilen 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gebze Kuzey Marmara Otoyolu

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Yandaşlara verilen ihaleler sonucu daha neler çökecek neler. Hep beraber göreceğiz. Allah'tan korkmayanların hesabı kalmayacak.
Allahım esirgesin inşallah sağ sağlim çıkarlar
nasıl bir pazartesiye uyandı türkiye önce helikopter kazası sonra tren kazası şimdide viyadük çökmesi hayırdır inşallah
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