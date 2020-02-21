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Gebze'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi D-100 karayolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte hızla ilerleyen M.K. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil önce S.K. idaresindeki otomobile, daha sonra M.A. idaresindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yola devrilirken, savrulan araçlardan biri de C.K. kontrolündeki otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle 4 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü M.A.’yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar C.K., kamyonet sürücüsü M.A., otomobil sürücüsü M.K. ve yanındaki M.A., ambulanslarla Farabi ve Fatih Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Görgü tanıklarının otomobillerden birinin makas atması sonucu meydana geldiğini iddia ettiği kaza hakkında polis inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gebze Kocaeli zincirleme kaza

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