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Gebze’de palet fabrikasının depolama alanı alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 02:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında palet fabrikasının açık alanda bulunan palet deposu alev alev yandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında palet fabrikasının açık alanda bulunan palet deposu alev alev yandı. Yangın alanı ise havadan görüntülendi.
Yangın 00.40 sıralarında Gebze Pelitli mevkiinde bulunan palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre palet fabrikasında elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Fabrikanın açık alandaki depolama alanında çıkan yangının ahşap paletlere sıçraması sonucu yangın hızla büyüdü. Yangının büyüdüğünü gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kocaeli’nin bir çok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kontrol altına alınmaya çalışılan fabrikanın bahçesindeki tüm paletler alevlere teslim olurken alevler arasında kalan iki araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın alanı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde alevlere teslim olan fabrikanın depolama alanında paletlerin yandığı görünüyor. Görüntülerde itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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