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  4. Geç kızları takip edip, arkalarından videoya çekti! Mahallenin elinden polis kurtardı

Geç kızları takip edip, arkalarından videoya çekti! Mahallenin elinden polis kurtardı

15.07.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat'ta iki genç kızı takip edip, arkalarından videolarını çeken şüpheliye çevredekiler müdahale etti. Vatandaşlar tarafından meydan dayağı atlan şüpheli daha sonra polise teslim edildi. Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi, babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulundu.

Geç kızları takip edip, arkalarından videoya çekti! Mahallenin elinden polis kurtardı

Antalya'daki iğrenç olay, akşam saat 21.30 sıralarında Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde meydana geldi. Bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken genç kızların arkasındaki şahsın telefonla sürekli çekim yaptığını fark etti. Bunun üzerine genç, şahsın kızları takip ederek onları videoya aldığından emin olduktan sonra müdahalede bulundu.

KIZLAR KORKUYLA BAĞIRDI

Gencin müdahalesinin ardından durumu fark eden kızlar korkuyla bağırırken, çevredeki vatandaşlar şüpheli şahsın üzerine yürüdü.

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MAHALLELİ LİNÇ EDECEKTİ

Şüphelinin vatandaşlar tarafından linç edilmesini ise olay yerine gelen polis ekipleri engelledi.

Adının A.E. olduğu bildirilen şüpheli, olay yerinde kendisine saldıranlara bir hata yaptığını, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

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TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Şahsın götürüldüğü Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'nda da suçunu kabul ettiği ve telefonunda genç kızlara ait görüntülerin çıktığı bildirildi. Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, durumu fark ederek müdahalede bulunan genç de karakolda tanık olarak ifade verdi.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

41 yaşındaki şüpheli A.E.’nin genç kızların arkasından gelerek telefonuyla görüntülerini çekmesi ve gencin motosikletiyle takip etme anları cadde üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. A.E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat taciz genç kız
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