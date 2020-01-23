HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gece Kartalları'nın duyarlı davranışı kamerada

Gece Kartalları'nın duyarlı davranışı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, gece bir marketin dışarıda kalan malzemelerini korumak için önlem alan bekçilerin davranışını sosyal medyadan paylaştı.

Gaziosmanpaşa’da gece devriye gezerken, kapalı bir marketin dışarıdaki ürünlerinin üzerinin açık olduğunu fark edince önlem alan bekçilerin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gece Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda kapalı olan bir marketin manav bölümündeki meyve ve sebzelerin üzerindeki branda, rüzgarın etkisiyle uçtu.

Açıktaki ürünleri görünce uçan brandayı bulup ürünlerin üzerine örten ve brandanın tekrar uçmaması için önlem alan bekçiler, devriye görevine devam etti. Sabah dükkanı açınca güvenlik kamerası görüntülerine bakan market yetkilileri durumu fark etti ve olay anını İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıp teşekkür etti.

Sosyal medyada da paylaşılan olay anına ilişkin o görüntülerde, meyve ve sebzelerin üzerindeki brandanın rüzgarın etkisiyle uçması bekçilerin brandayı bulup tekrar yerine örtmesi kameraya yansıyor.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, söz konusu görüntüleri paylaşarak güvenlik güçlerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Marketin sorumlusu Kemal Mollamehmetoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu arkadaşlarımız bizler için gece gündüz çalışıyorlar. Onların sayesinde hırsızlık olayları önlenmiş oluyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Alzheimer hastaları ve yakınları buluşma merkezinde moral buluyorAlzheimer hastaları ve yakınları buluşma merkezinde moral buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa’da Gece Kartalları’nın duyarlı davranışı takdir to Gece Kartalları

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karda drift yaparken kaldırıma saplandı

Araç kaldırıma saplandı ama o devam etti

THY uçağında 'Corona' alarmı! THY Basın Müşavirliğinden açıklama

THY uçağında 'Corona' alarmı! Açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!

Ahmet Hakan'dan, CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın'a sert tepki: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Tekirdağ'da aileler arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var

Aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Hastasının telefonuna reklam gönderen doktora 50 bin lira ceza

Hastasının telefonuna reklam gönderen doktora 50 bin lira ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.