Gece lavabo giderine dökeceğiniz tuzun etkilerine inanamayacaksınız! Eviniz mis gibi olacak

Lavabo giderlerindeki kokular tüm evin kötü kokmasına sebep olabiliyor. Özellikle kış aylarında daha da artış gösteren bu durum can sıkıcı olabiliyor. Lavabo giderlerindeki kötü kokuları geçirmek için kimyasal ürünlere tonlarca para vermenize gerek yok. Her mutfakta bulunan temel malzemeler ile eviniz mis gibi kokacak.

GİDER KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN

TUZ SİRKE KARBONAT KARIŞIMI

Yemek yağlarının donarak lavabo borularının üzerinde birikmesi, mutfak lavabosundan kötü kokular gelmesine sebep olur. Biriken yağların çözülmesini sağlamak için;

Bir tencerede su ısıtın.

İçerisine 1 su bardağı sirke ve yaklaşık bir avuç kadar tuz ekleyin.

Karışımın içerisine bir miktar karbonat ekleyerek karıştırın ve lavabodan dökün.

Sıcak su ile hazırladığınız bu karışım lavabo giderinde kalan atıkları temizleyerek donmuş yağları çözecektir.

KAHVE TELVESİ VE SICAK SU

Oldukça basit bir yöntem. Şöyle bol köpüklü bir kahve keyfinden sonra telvelerinizi lavabo temizliğinde kullanabilirsiniz.

İçtiğiniz kahvenin telvelerini yıkamak yerine lavaboya dökün.

Telvenin borulara inmesi için biraz bekledikten sonra üzerine sıcak su dökün. Hepsi bu kadar.

Kahve telvesi yağların çözülmesini sağlayacak ve kötü kokuları yok edecektir.

KARBONAT VE LİMON SUYU