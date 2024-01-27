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    4. Gece mi yoksa gündüz mü doğdunuz? Doğum vaktinin hayata olan etkilerini duyan çok şaşırdı

    Gece mi yoksa gündüz mü doğdunuz? Doğum vaktinin hayata olan etkilerini duyan çok şaşırdı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.01.2024 08:27 | Son Güncelleme:
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    Astrolojiye göre doğum vakti bireyin hayatına farklı etkiler bırakabilir. Kimi kişiler güneşin doğduğu anlarda dünyaya gelirken, kimisi de geceleyin bu dünyaya adım atar. Peki, doğum vaktinin hayata olan etkileri nelerdir? Doğduğunuz doğum vaktinin kişilik, enerji seviyeleri ve günlük rutin üzerindeki etkilerini haberimizde derledik.

    Doğum vaktinin kişinin yaşamına olan etkileri Astrolojiye göre paylaşılıyor. Güneşin doğduğu anlarda dünyaya gelenler ile geceleyin doğanların yaşamları arasında elbetteki farklılıklar oluyor. Doğum vaktinin hayata olan etkilerini merak ediyorsanız doğtu yerdesiniz!

    Gündüz doğumlu bir kişiysen eğer; hayata daha pozitif yaklaşırsın. Genle yapı itibariyle girişken bir yapın vardır. Girdiğin hemen her ortamı ısıtırsın. İnsanlar bir şekilde sana daha fazla çekilirler. Yönetici, otorite olmaya yani eril enerjiye daha müsait bir yapın vardır. Sahne sanatları ilgini çekiyor olabilir. Mutlaka sana özel bir yeteneğin vardır (iyi yemek yapmak, dikiş dikmek, örgü örmek gibi). Alıcı olmaya daha müsait olabilirsin. Gururlu bir yapın olabilir.

    astroloji

    Gece doğumlu bir kişiysen eğer; daha duygusal bir yapın olabilir. Hayatında kadın figürler daha aktif bir şekilde yer alabilir. Yazarlık, resim, şiir gibi yeteneğin olabilir. Daha içe dönük bir enerjiye sahip olabilirsin. Duyguların ve düşüncelerin değişkenlik gösterebilir. Geçmiş ve ataların senin için önemli olabilir. Maddi ya da manevi güvenceye çok önem verebilirsin. Verici olmaya daha müsait olabilirsin. Zaman zaman anlam veremediğin hırçınlıkların olabilir. Affetmeye çok açık bir yapın olabilir.

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