Gece müzik yasağı saat kaça kadar? Kafe ve barlarda canlı müzik saat kaça kadar sürecek?

Haziran ayının başında alınan kararlar doğrultusunda kademeli normalleşe sürecine geçildi. Alınan kararların ardından gözler bugün gerçekleştirilecek yeni kabine toplantısındaydı. Koronavirüs tedbirlerine yönelik yeni gelişmelerden söz eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması son buldu. Bu kapsamda Kafe ve barlarda canlı müzik saat kaça kadar süreceği araştırılmaya başlandı.

GECE MÜZİK YASAĞI KAÇA KADAR SÜRECEK?

Bugün düzenlenen Kabine Toplantısının ardından yeni karaları açıklamak üzere konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı müzik yasağına da değindi. Sokağa çıkma yasaklarını tümüyle kaldırıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzisyenlere ve mekanlara müjdeyi vererek, canlı müzik ilee ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz şeklinde konuştu. Bu kapsamda kafe, bar ve restoranlarda yapılacak canlı müziğin saat 00.00'a kadar sürebileceği belirtildi. Bu kararlar ise 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

1 TEMMUZ'DA ALINAN KARARLAR NELER?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

*1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

*Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

*Kamu kurumlarında esnek çalışma modeline son veriliyor.

