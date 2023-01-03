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  4. Gece vakti kimse ne yaptığını anlayamadı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Gece vakti kimse ne yaptığını anlayamadı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

03.01.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de kimliği belirsiz bir kişi; yeni yıl gecesi elektrikli aracıyla seyir halindeyken otomobile tekme attı. Şahsın bu hareketleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay Kırşehir'de Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Elektrikli motor kullanan bir sürücü, gece karanlıkta park halinde bulunan bir otomobili tekmeleyerek aynasını kırıp hızla uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde gece 02.40'ta Atatürk Caddesi üzerine gelen sürücü, park halinde bulunan otomobili tekmeledikten sonra gece karanlığından da faydalanarak uzaklaştığı görülüyor. Tekmelediği otomobilin dikiz aynası kırılırken polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntüsü ise il genelinde sosyal medya hesaplarında en çok tıklanan görüntü oldu.

(İHA)

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Kırşehir

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