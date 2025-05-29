Gece ve gündüz nemlendirici arasındaki fark nedir? Cildinizin tanıyın, ürünlerinizi doğru kullanın!

Uzmanlar, 'gündüz cildinizi koruyun, gece ise onarın' dedi. Gündüz hafif ama koruyucu içerikler tercih edin, gece ise daha yoğun ve yenileyici ürünlere yönelin. Unutmayın, cildiniz sizinle birlikte gün içinde yoruluyor ve gece dinlenmeye geçiyor.
Gündüz saatlerinde cildimiz, çevresel faktörlere karşı daha fazla savunmasızdır. UV ışınları, hava kirliliği, mavi ışık ve makyaj gibi etkenler cildi yorar. Bu nedenle gündüz nemlendiricileri, cildi koruma altına alan daha hafif yapılı ürünlerdir.
Uyku sırasında cilt kendini onarmaya ve yenilemeye başlar. Bu yüzden gece kullanılan ürünler, daha yoğun bakım sağlar ve cildin derinlemesine beslenmesini hedefler. Gece nemlendiricileri genellikle gündüze kıyasla daha yoğun ve besleyici yapıda olur.
Bazı çok amaçlı nemlendiriciler her zaman kullanılabilir gibi görünse de, cildin doğal ritmine uyum sağlamak için gündüz ve gece için farklı ürünler kullanmak daha etkilidir. Ayrıca karma ve hassas ciltlerde, bu ayrım cilt dengesi açısından daha da önemlidir.
Her cildin yapısı farklıdır. Mutlaka bir Dermatolog tavsiyesi alın!
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