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Gece yarısı gökyüzü birden aydınlandı! Beyaz ışık yayıldı, elektrik kesintileri yaşandı: "Ne olduğunu anlayamadık"

24.11.2023 12:55 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün gece saatlerinde gökyüzüne bakanlar şaşkına döndü. Gökyüzüne beyaz ışık yayıldı. Yayılan beyaz ışık ilçenin birçok noktasından görüldü. Ayrıca, elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Vatandaşlar ise o anları anlattı. Bir kişi, "İstasyon tarafında ışık oldu. Gökyüzünü de aydınlattı bu ışıklar. Ne olduğunu da anlayamadık. Sosyal medyada da paylaştı birçok insan. Biz de ne olduğunu anlamaya çalıştık. Çözemedik" dedi. Yaşanan olayın sebebi ise bakın ne çıktı!

Gece yarısı gökyüzü birden aydınlandı! Beyaz ışık yayıldı, elektrik kesintileri yaşandı: "Ne olduğunu anlayamadık"

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün gece saatlerinde adeta gökyüzünü aydınlatan, patlayan bir trafo oldu. Gökyüzündeki parlamayı gören vatandaşlar ise o anları anlatırken, bir kişi "Ne olduğunu da anlayamadık" dedi. İşte detaylar...

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GÖKYÜZÜNE BAKANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre trafo patlaması, dün gece saatlerinde Köseköy Mahallesi Köseköy Tren Garı İstasyonu mevkiindeki trafoda meydana geldi. Patlamanın etkisiyle trafo alev alırken, gökyüzüne beyaz ışık yayıldı. Fatih Sultan Mehmet, Dumlupınar ve İstasyon Mahalleri ile ilçenin birçok noktasından görülen beyaz ışık adeta gecenin karanlığını aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle trafoda çıkan yangın söndürüldü. Trafoda meydana gelen hasar sebebiyle elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Öte yandan, o anlar vatandaş kameraları tarafından kaydedildi.

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Gökyüzündeki beyaz ışığı gören vatandaşlardan Hüseyin Yılmaz, "Tren garı tarafında gece 00.00 sıralarında trafo patlar şekilde ışık gördüm, yanıp sönüyordu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Etrafı da aydınlattı" dedi.

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"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Esnaf Mustafa Gündoğdu ise "Akşam geç saatlere kadar buralardaydık. İstasyon tarafında ışık oldu. Gökyüzünü de aydınlattı bu ışıklar. Ne olduğunu da anlayamadık. Sosyal medyada da paylaştı birçok insan. Bizde ne olduğunu anlamaya çalıştık. Çözemedik. Trafo patlattığını söylediler ama gerçekten sıkıntılı bir durumdu, korktuk" diye konuştu.

Evde olduğu sırada ışıkları gördüğünü ifade eden Erol Türker, "Ben ne olduğuna bakmak için pencereye çıktım. Yolda geçenlere sordum. Trafo patlattığını söylediler. Çok büyük aydınlatma oldu" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe trafo
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