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Gece yarısı korkunç kaza! Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 03:59 | Son Güncelleme

Düzce’de, TEM Otoyolu’nda yasak olmasına rağmen refüjde bulunan boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan TIR’a arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazada otobüs şoförü ile muavin yaşamlarını yitirirken, 35 kişi yaralandı.

Gece yarısı korkunç kaza! Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza saat 02.00 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Erdal Tanrıverdi idaresindeki kargo taşıyan TIR orta refüjde bulunan boşluktan İstanbul istikametine dönmeye çalıştı.

Ankara istikametine gitmekte olan Kenan Çetinkaya idaresindeki yolcu otobüsü otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın dorsesinin arka kapağı otobüsün önüne girdi.

Kazada otobüs sürücüsü Kenan Çetinkaya ile muavin Ali Atalay otobüsün ön tarafında sıkışarak olay yerinde hayatlarını kaybetti. Şoför ve muavinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otobüste bulunan 40 yolcudan 35’i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, yola dağılan kargo paketlerinin toplanması için çalışma yapıldı. Polis ekipleri, cep telefonu ile görüntü almaya çalışan vatandaşları uzaklaştırmak için uğraş verdi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası TEM TEM Otoyolu

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