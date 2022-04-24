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Gece yarısı korkunç olay! Bekçi, hırsızlık şüphelisini kovalarken...

24.04.2022 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi. Bir ikamete hırsız girdiği ihbarı üzerine hareket geçen çarşı ve mahalle bekçileri ile hırsızlık şüphelileri arasında yaşanan kovalamacada bir bekçinin bacağı demir kapının demirlerine saplandı. Bekçi hastaneye kaldırılırken ekipler kaçan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Gece yarısı korkunç olay! Bekçi, hırsızlık şüphelisini kovalarken...

Korkunç olay, Cumhuriyet Mahallesi Devrim sokak üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir ikamette hırsızların olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Çarşı ve mahalle bekçilerinin geldiğini gören hırsızlık şüphelileri sokak üzerinde bir anda kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu bir şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Diğer şüphelinin de peşine düşen bekçiler, şüphelinin demir kapı üzerinden kaçtığını fark etti.

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BEKÇİNİN BACAĞI DEMİR KAPIYA SAPLANDI

Hırsızlık şüphelisini yakalamak için demir kapı üzerinden geçmeye çalışan S.Y. isimli bekçi ayağının kayması sonucu bacağı demir kapıya saplandı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

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BEKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI, KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bacağından yaralanan bekçi, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler de kaçan diğer hırsızlık şüphelisini yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası bekçi Aydın
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