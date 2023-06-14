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Geceleri bu hisle uyanıyorsanız dikkat! Kanserin yaygın belirtisi

14.06.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser ölümcül sonuçlar doğurabilen en ciddi hastalıklardan. Kanserin belirtileri hakkında bilinçli olup bu hastalığı erken teşhis etmek hayati önem taşıyor. Uzmanlar geceleri artış gösteren kanser belirtilerine karşı uyarılarda bulunuyor. İşte kanserin bilinmeyen belirtileri...

Geceleri bu hisle uyanıyorsanız dikkat! Kanserin yaygın belirtisi

Uyku sırasında veya uykuya dalmadan yaşanan problemler stres, hava değişiklikleri ve çeşitli hastalıklar kaynaklı olabiliyor. Bu problemlerin altında yatan nedenler genellikle önemsiz olsa da problemlerin uzun süreli olması kanser gibi ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Dr. Deborah Lee, geceleri yaşanan kanser belirtilerine karşı uyarıyor.

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Dr. Deborah Lee, ağrının geceleri ortaya çıkabilecek en yaygın kanser semptomlarından biri olduğunu söylüyor. Cancer Research UK , tüm kanser hastalarının yaklaşık yüzde 38'inin uyumaya çalışırken orta ila şiddetli ağrı yaşayacağını belirtiyor.

KANSER BELİRTİLERİ

Dr Lee, ağrının diğer birçok hastalık ve durumun sonucu olabileceğini ancak ağrının kanserli olarak tanımlanmasına yardımcı olabilecek bazı anlatı işaretleri olduğunu açıkladı. "Ağrının kansere bağlı olabileceğinin işaretlerinden biri, geceleri daha da kötüleşen ağrının yanı sıra travma ile ilgili olmayan ağrıdır. İştah kaybı, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik, mide bulantısı ve kusma veya ateş gibi başka belirtiler olabilir."

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GECELERİ DAHA HIZLI BÜYÜYOR

Doktor, kanser ağrısının geceleri daha kötü olabilmesinin ana nedenlerinden birini açıklamaya devam etti. Bu süre zarfında kanser daha hızlı büyüdüğünden, zayıflatıcı semptomların genellikle bu kadar geç ortaya çıkmasının nedeni budur.

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UZUN SÜRELİYSE DOKTORA GÖRÜNÜN

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Dr. Lee, "Yattığınızda, tümörün ve çevre dokuların ağırlık dağılımını değişerek [potansiyel olarak ağrıya neden olur]" dedi. Hastalara, vücudun herhangi bir yerinde üç hafta veya daha uzun süredir devam eden açıklanamayan ağrıları olması durumunda doktora gitmeleri gerektiğini söyledi. "Masum bir açıklaması olabilir, ancak uygun bir değerlendirmeye sahip olmanız gerekiyor" diye ekledi.


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