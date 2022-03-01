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Geceleri buzdolabı ile aranıza mesafe koyun! Masum atıştırmalıklar göründüğü kadar masum olmayabilir

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok insan günde 3 öğün ve düzenli beslenemiyor olabilir. Özellikle sabah kahvaltı yapamayanlar ya da akşam yemeğini çok erken saatlerde yiyenler geceleri büyük bir iştahla buzdolabına koşabiliyor. Fakat gece yemek yiyerek hem fiziksel hem zihinsel sorunların oluşmasına sebep olabileceğinizi biliyor musunuz? İşte detaylar!

Geceleri buzdolabı ile aranıza mesafe koyun! Masum atıştırmalıklar göründüğü kadar masum olmayabilir

Gece yatmadan yenilen yemeğin hazımsızlık yarattığını, huzursuz hissettirdiğini hepimiz biliyoruz. Bu gibi sorunların yanında uyumadan önce yemek yiyerek daha ciddi ve sağlığınızı tehdit edecek problemleri de beraberinde getiriyor olabilirsiniz. Gece geç saatlerde yemek yemenin olası zararlarıyla karşınızdayız!

BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Uyumadan önce geç saatlerde yemek; kalp, şeker, obezite ve tansiyon gibi birçok hastalığa sebep olabiliyor. Ayrıca yemek yedikten sonra uyumak midenizin asit dengesini bozduğundan reflü, gastrit gibi asit sebepli hastalıklar görülebiliyor. Geç saatlerde yenen yemek, vücudunuzun biyolojik saatini de etkileyip daha verimsiz uyumanıza ve ertesi gün enerjinizin azalmasına da neden olabiliyor. Bu yüzden uyumadan hemen önce kendinizi tok hissettirecek kadar yemek yememeli ve ne yediğinize dikkat etmelisiniz.

KİLO ALMANIZA VE KİLO VERMENİZİN ZORLAŞMASINA SEBEP OLUYOR

Aldığınız kalori miktarı kadar günün hangi saatlerinde ne yediğinizin de büyük önem taşıdığını unutmayın. Geç saatlerde yenen yemeklerin ve bu sayede alınan kalorilerin sindirimi zorlaştığından kalıcı olarak kilo alabilirsiniz veya kilo verme süreciniz yavaşlayabilir. Vücudunuz geç saatlerde yediğiniz yemeği depolamaya yatkın olduğu ve bu kalorileri yağ olarak biriktirmeye odaklı davrandığı için bölgesel olarak yağlanma riskiniz yükselir. Bu yüzden geceleri yemek yemeyi sonlandırmalı ya da çok hafif şeyler yemeyi tercih etmelisiniz.

KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ VE STRESE NEDEN OLABİLİYOR

Gece geç saatlerde yenen yemek sadece midenize zarar vermekle veya kilo almanıza sebep olmakla kalmayıp beyninizi de yorabiliyor. Düzensiz ve geç saatlerde yenen yemekler hem hafızanızı etkileyip unutkanlık seviyenizi artırabilir hem konsantrasyon eksikliği yaratıp öğrenme sürecinizi yavaşlatabilir. Bunun yanında hormonlarınızın çalışma düzenini bozup dolaylı yoldan stres hormonlarınızı da etkileyebiliyor. Stres hormonlarınızın düzensiz oluşu ve artışı sinir, stres ve kaygı bozukluğuna da sebebiyet verebiliyor.

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