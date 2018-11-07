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Geçen ay ölen genelev sahibi Dennis Hof, Nevada seçimlerini kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 16:17 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'de geçen ay hayatını kaybeden ünlü genelev sahibi Dennis Hof, Nevada Eyalet Meclisi seçimlerini kazandı.

Geçen ay ölen genelev sahibi Dennis Hof, Nevada seçimlerini kazandı

Trump’a yakınlığıyla bilinen Hof, Cumhuriyetçilerin adayı olarak Nevada’nın Eyalet Meclis’i seçimlerine katılması, partililer arasında da eleştirilmişti.

16 Ekim’de 72'nci yaşını porno yıldızları ve siyasetçi arkadaşları ile kutlayan Dennis Hof'un cansız bedeni, sahibi olduğu genelevlerden birinde bulunmuştu

Euronews'te yer alan habere göre, Nevada’daki seçim yasasına göre, "Seçimlere katılan adayın o yılın Temmuz ayının dördüncü cuma gününde saat 17:00'den sonra hayatını kaybetmesi halinde, adaylığının geçerliği olacağı" belirtiliyor. Ölen kişinin seçimi kazanması halinde, partinin belirleyeceği bir aday yerine getiriliyor.

Donald Trump ekolünü benimseyen Hof, ünlü Moonlight Bunny Ranch dahil olmak üzere Nevada’da 7 genelevin sahibiydi. Demokratların adayına karşı daha karizmatik bir isim olarak görülen Hof aynı zamanda işletmelerinin anlatıldığı HBO’nun Cathouse adlı belgesel dizisinde oynuyordu.

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